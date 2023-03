Canile, ultimo giorno per Meridiana C’è la diffida sui lavoratori fragili

di Chiara Gabrielli

Canile comunale, spunta una diffida da parte dei sindacati Cgil, Cisl e Uil in merito al mancato rispetto della clausola sociale, come invece richiederebbe la normativa relativa alle cooperative come la Meridiana, che impiegano persone con fragilità certificate. Da sabato, la gestione del canile passerà infatti all’Enpa: ma non si sa che fine faranno i dipendenti della Meridiana. "Pensavamo che la nuova gestione avrebbe reimpiegato almeno uno di loro, invece a oggi non abbiamo nessuna conferma", spiega Giuseppe Spernanzoni, presidente della cooperativa sociale. "Così, il personale della Meridiana finirà in mezzo alla strada", aggiunge Ninfa Contigiani, consigliere comunale Pd. "Facciamo un passo indietro – le parole di Speranzoni –, tempo fa ci siamo trovati in difficoltà con la gestione, con appena 50 cani, e risorse proporzionate a questo numero: non potevamo garantire una giusta politica né per gli animali né per i dipendenti. C’è stata la triste vicenda dell’Ascolano, dovevamo prendere oltre 150 cani ma è saltato tutto e quindi l’anno scorso abbiamo deciso di non partecipare più al bando perché non c’erano più le condizioni. Il Comune di Macerata ha fatto di tutto per ostacolarci, di tutto. Siamo rimasti tre mesi in più, dopo la scadenza della concessione (il 31 dicembre), solo per senso di responsabilità". Domani sarà l’ultimo giorno per la Meridiana. "Per noi tutto questo rappresenta una sconfitta, perché ancora una volta con l’amministrazione maceratese non si riesce a costruire un progetto che impieghi, come previsto dalla legge, persone svantaggiate". "L’assessore Laura Laviano – commenta Contigiani – mette in atto procedure amministrative discutibili per arrivare alla nuova gestione del canile entro il primo aprile. Tutto parte da una forzatura amministrativa sull’ex gestore, la Meridiana, per dare la gestione a un ente romano che ha dovuto trovare soci ad hoc sul territorio perché qui non risultava una realtà locale dell’Enpa fino a poco tempo fa. Così, non si rispetta la clausola sociale prevista perché la Meridiana è una cooperativa di tipo B che fa lavorare persone con fragilità certificate e c’è l’obbligo, per il nuovo gestore, di riassumere i dipendenti, che in questo caso erano in cinque. Secondo l’assessore, tra l’altro, un canile comunale dovrebbe reggersi solo sul volontariato. In ogni caso – incalza Contigiani –, il filo rosso dell’operato della Laviano è questo: dover massacrare tutto quello che è realtà locale per fare venire altri che vengono da fuori territorio, purché siano politicamente amici".