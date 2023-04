Canna fumaria prende fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Apiro, sono stati allertati nel pomeriggio di ieri dai residenti in un’abitazione privata, strutturata su tre piani, situata nel centro della frazione Villa Strada di Cingoli. La richiesta dell’intervento è pervenuta alla sede apirana verso le 15.35: l’accensione del camino ubicato in un locale al pianterreno dell’edificio, aveva provocato la combustione della fuliggine che, nella canna fumaria in acciaio, si era formata durante il periodo invernale, quando più frequente sarebbe stato il mantenimento in uso del focolare. Ricevuta la chiamata, è subito intervenuta una squadra dei pompieri apirani che sono stati impegnati per circa un’ora: essendo la canna fumaria in acciaio, l’incendio è stato domato effettuando, nel corso dell’operazione di completo spegnimento, la ripulitura del condotto, riducendo al minimo le conseguenze degli eventuali danni.

g. cen.