Cannabis coltivata in casa: condannato

Per aver coltivato 99 piante di cannabis nell’orto di casa, è stato condannato a un anno e due mesi il civitanovese Lorenzo Castignani. Si è chiuso così ieri un processo con altri sette imputati, tutti assolti, relativo a fatti che sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2019. Sotto accusa, oltre al civitanovese, erano il padre Pietro, l’argentina Norma Angela Aguero, l’anconetano Claudio Carletti Castelli, il civitanovese Lorenzo Ren zi, il siciliano Alfonso Nicosia, Ivan Giuliano e German Rodrigo e Ivan Giuliano Schteingara, argentini residenti a Porto Recanati, e Diego German Trobiani, argentino residente a Civitanova. All’epoca Castignani aveva aperto diversi negozi specializzati nella vendita di cannabis light, sul quale poi partirono indagini e sequestri. Il civitanovese fu accusato di una serra con 480 piante di cannabis realizzata in campagna, e di aver fatto un allaccio abusivo alla rete elettrica per alimentarla, rubando energia per 120mila euro. Sempre Castignani, con il padre e altri, avrebbe venduto due chili di marijuana. Anche gli altri imputati erano accusati di cessioni e detenzioni. Ieri in udienza, il pm Francesco Carusi ha chiesto la condanna di tutti, per pene che oscillavano tra due anni e due mesi e due anni e dieci mesi di reclusione. L’avvocato Zaina, per i Castignani, ha fatto presente la bassa percentuale di principio attivo della sostanza. L’avvocato Domenico Biasco, per cinque imputati, ha invece sottolineato che all’epoca i negozi erano autorizzati dai Comuni, e i commessi vendevano con tanto di scontrino quei prodotti: nessuno pensava di commettere un reato. Alla fine il collegio ha condannato solo Lorenzo Castignani per le 99 piante trovate da lui nel 2019, a un anno e due mesi di reclusione.