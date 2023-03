Cannabis light "Attenti ai rischi per i giovani"

L’ex questore Antonio Pignataro e oggi dirigente generale della Pubblica sicurezza e consulente del Consiglio dei Ministri dipartimento delle Politiche antidroga torna a Macerata per parlare di cannabis light. L’appuntamento è per venerdì, alle 17.30 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, con il convegno "Cannabis light: il grande inganno" organizzato dal Comune, dal dipartimento Dipendenze patologiche dell’Azienda sanitaria territoriale, dall’associazione onlus ’Con Nicola, oltre il deserto dell’indifferenza’ e dall’associazione ’La Rondinella’, con il patrocinio della Regione. "Il titolo dell’incontro ‘Cannabis Light’ trae spunto dal fatto che usare questo termine in qualche modo edulcora quelli che sono i rischi di avvicinarsi a una sostanza che può in qualche modo risultare non troppo nociva - spiega l’assessore comunale alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro - e i giovani sono portati a pensare che, essendo una sostanza leggera, sia meno rischiosa rispetto ad altri stupefacenti più pesanti. In realtà la sensibilizzazione va proprio nella direzione di informare i ragazzi sui rischi, invece, di usare una sostanza stupefacente che comunque può diventare un’apripista per il consumo di sostanze più pesanti. Il messaggio da dare è che l’uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente è un uso improprio, in quanto fortemente nocivo, non solo per la salute, ma anche per lo stato mentale e per una sana crescita dei nostri ragazzi". Dopo i saluti istituzionali del sindaco Sandro Parcaroli, del vicesindaco D’Alessandro e dell’assessore Paolo Renna, interverranno l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, Antonio Pignataro (nella foto), il direttore del dipartimento Dipendenze Patologiche, Gianni Giuli, e Giuseppe Bommarito, presidente dell’associazione onlus ’Con Nicola, oltre il deserto dell’indifferenza’.