Cannabis: si fa confusione "Attenti agli usi e ai rischi"

di Paola Pagnanelli

"Si torna a parlare di cannabis, ma non vorrei si facesse confusione tra quella light, quella da strada e persino quella terapeutica. Su questi temi dobbiamo attenerci alle informazioni scientifiche". Il direttore del dipartimento Dipendenze patologiche, Gianni Giuli, vuole fare chiarezza su un tema molto discusso, e soggetto a mistificazioni.

Dottor Giuli, partiamo dalla cannabis light.

"Ora Fratelli d’Italia ha presentato un progetto di legge per normare la materia. La cannabis light contiene lo 0,2 per cento di tetraidrocannabinolo e il cannabidiolo, due sostanze psicoattive, che cioè producono effetti sul cervello. Le percentuali sono basse, ma scaldando questa sostanza o fumandone troppa, posso avere un effetto maggiorativo. Soprattutto quando parliamo di giovani, questo non va bene: il cervello mette in memoria una soluzione che potrebbe diventare una scorciatoia in un momento di criticità: mi lascia la fidanzata, passo alla dipendenza".

Poi c’è la cannabis dello spaccio.

"Questa ha una percentuale di tetraidrocannabinolo altissima, al 30, 35 o anche 40 per cento. Non parliamo più di una droga leggera, al contrario è pesantissima. L’impatto sul cervello è forte, vediamo danni psichici molto gravi. I dati non dicono che tutti quelli che la usano diventano dipendenti, ma il rischio è elevato".

In questi discorsi, si può mescolare la cannabis terapeutica?

"No, non c’entra proprio nulla. Sulla cannabis terapeutica ci sono studi e sperimentazioni in corso, potrebbe avere effetti benefici per alcune patologie. Ma va prescritta da medici e non da tutti, non viene fumata ma è dosata in modo preciso. È come la morfina, usata come antidolorifico per pazienti oncologici o in traumatologia. La cannabis terapeutica è un capitolo a sé. Le istituzioni devono parlare la stessa lingua. Questo non è discorso politico, ma scientifico".

È corretto dire che la cannabis light "non fa niente"?

"No, è usata pure in veterinaria. Ha effetti psicoattivi, leggeri ma presenti. L’uso risulta alle analisi delle urine e altera la guida".

Quali sono stati i risultati delle politiche di liberalizzazione?

"In tutto il mondo le esperienze sono state negative, con l’aumento dell’uso. Il rischio per gli adolescenti è elevato, perché il consumo di cannabis causa danni alla concentrazione, alla memoria, porta apatia, bulimia. Liberalizzare è come normalizzare, ma dire a un adolescente che è normale farsi una canna è pericoloso".

La repressione è l’unico sistema per contrastare l’uso delle sostanze?

"Si può parlare anche di quello che possono fare gli adolescenti: se li metti insieme hanno risorse importanti, funzionano e sviluppano il senso critico per capire cosa faccia male. Ci vuole un coinvolgimento diretto, attivando le loro abilità. Serve anche la repressione, ma non da sola: la repressione funziona con l’educazione".