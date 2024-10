Le Marche a Cannes con Panatta: allestito il centro fitness dell'hotel Carlton

Apiro (Macerata), 16 ottobre 2024 - L'hotel “Carlton” di Cannes, in Francia, ha da pochi giorni un cuore fitness interamente italiano. La storica struttura alberghiera della Costa Azzurra ha riaperto le porte a marzo 2023, dopo tre anni di lavori di ristrutturazione, scegliendo Panatta per l’allestimento dell’area isotonica del suo esclusivo centro fitness a cinque stelle “Le C Club Fitness & Spa”. Così l’azienda di Apiro (Macerata), nota per la produzione di attrezzature da palestra Made in Italy, ha portato al suo interno 30 macchinari isotonici, principalmente della linea top di gamma “Monolith”, che è stata personalizzata per il cliente.

Il fitness center all’interno del Carlton è gestito da Stéphane Demouy, trainer francese e internazionale, master coach del centro “Le C Club” e creatore di diversi concept di palestra di alta gamma come il rinomato centro di personal training C-White di Parigi, “Sweat-Boxing”, e la “Stéphane Demouy Coaching Team”. Oltre che per i suoi concept innovativi, Demouy è noto anche per le sue trasmissioni televisive, come Mister Quot'Ching, e i suoi libri dedicati allo sport e al fitness. “Lavorare con le attrezzature Panatta è fondamentale per garantire ai miei clienti un coaching di alto profilo — ha dichiarato — A ‘Le C Club’ abbiamo una clientela internazionale che necessita di essere seguita al meglio da personal trainer professionali. Il mio motto è sempre stato: ‘Sport, santé et forme’ e quando scelgo le macchine preferisco Panatta, che considero il miglior marchio di attrezzature da palestra”.

Soddisfatta anche Angela Maria Tosti, presidente di Panatta srl: “Collaborare con Stéphane Demouy è per noi un vero onore. Questa nuova referenza, di cui siamo molto orgogliosi, conferisce ulteriore prestigio al nostro brand ed è la dimostrazione che la biomeccanica, unita al design e al Made in Italy, rappresentano chiavi vincenti per la nostra crescita”.

L'hotel Carlton di Cannes

L’ultima collaborazione di Panatta ha avuto luogo presso il rinomato hotel Carlton, simbolo dell’iconica città della Costa Azzurra, nota per ospitare il prestigioso Festival del Cinema. Situato lungo la splendida Boulevard de la Croisette al civico 58, l’hotel è stato inaugurato nel 1913 e si eleva su otto piani, comprendendo 332 camere e suite, con metrature che variano tra 200 e 400 metri quadrati. Nel 1922, l’hotel ha ospitato la prima riunione della Lega delle Nazioni, precursore delle Nazioni Unite, e nel 2011 ha accolto il vertice del G20. Nel 1926, il campo da tennis del Carlton ha visto sfidarsi la francese Suzanne Lenglen contro l’americana Helen Wills, davanti a 6.000 spettatori, tra cui il re di Svezia e il Granduca di Russia. L’Hotel Carlton è stato anche set di celebri film, tra i quali il giallo Caccia al ladro di Alfred Hitchcock, con attori Grace Kelly e Cary Grant, La bonne année, Quatre étoiles, Anthony Zimmer, Le siffleur. Oltre al videoclip musicale I’m Still Standing di Elton John nel 1982. Nel 1984, ha ricevuto la nomina a “Monumento storico nazionale” e, nel 2001, il titolo di “Patrimonio del XX secolo”.