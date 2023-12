Canti e animazioni. È già aria di Natale

Con la tradizionale accensione dell’Albero di Natale in piazza del Popolo ha preso il via a Corridonia, il periodo più magico dell’anno. Un momento atteso che è stato preceduto dal corteo delle scuole dell’istituto "Manzoni-Lanzi" dove i bambini sono stati protagonisti con canti ed animazioni, che hanno illuminato gli angoli del centro storico fino ad arrivare sul palco situato di fronte al Palazzo Persichetti, il cui loggiato, come novità di quest’anno è stato arricchito da un loggiato "incantato" con annesso lo studio di Babbo Natale, e così rimarrà per le festività.