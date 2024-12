"Cantiere a scuola, poca sicurezza". Ma il sindaco ribatte: "Solo invidia"

"Una non risposta alla nostra interrogazione": così il gruppo di opposizione Cura e Partecipazione ha etichettato la risposta del sindaco Andrea Staffolani (nella foto), paragonandolo al Marchese del Grillo. "Ormai l’arroganza del potere la fa da padrona" dicono riguardo al nuovo polo scolastico di Borgo Pintura inaugurato a settembre. "Perché – chiedono i lavori non sono ancora terminati dopo tre mesi? Quanto costeranno ai cittadini? Perché l’ascensore non ha funzionato per così tanto tempo, causando pericolo e difficoltà a chi ne aveva bisogno? È vero che ci sono state infiltrazioni d’acqua? I bambini a scuola sono in sicurezza, con i lavori in corso? Secondo il nuovo Marchese del Grillo – tuonano – le domande non sono adeguate e le risposte vanno cercate da soli, negli uffici, previo appuntamento. Un atteggiamento arrogante che fa nascere un sospetto: non sa rispondere o non vuole farlo per impedire che i morrovallesi sappiano la verità?"

Cita invece "Il Grinch" di Jim Carrey il primo cittadino Staffolani: "Liberatevi dall’invidia e siate con noi nel festeggiare un’opera che migliora e di molto la vita dei nostri ragazzi. L’interrogazione non era stata formulata secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale, per questo non abbiamo risposto. Ma poiché non abbiamo nulla da nascondere, ribadiamo che non ci sono problemi all’interno del plesso.- Agitare il dito per una presunta mancanza di sicurezza dei bambini che lo frequentano è da irresponsabili. Restano piccoli lavori da completare e dovrebbero essere ultimati a cavallo delle festività natalizie. La scuola ha l’agibilità, visto che non è il Comune a rilasciarla ma l’Inail".

Diego Pierluigi