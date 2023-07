Cantiere a Sforzacosta Entrano nel vivo i lavori per la scuola materna "Pronta entro l’anno"

di Chiara Gabrielli

Iniziati in questi giorni i lavori di costruzione della nuova scuola dell’infanzia a Sforzacosta, il nuovo hub educativo targato Abf, Andrea Bocelli Foundation, che si inquadra nell’ambito degli interventi di ricostruzione post-sisma 2016. Saranno due le fasi esecutive: una dedicata alla realizzazione dell’edificio da destinare a un polo per l’infanzia 0-6 anni, un’altra dedicata invece alla riqualificazione degli edifici esistenti. "L’inserimento di un polo per l’infanzia – scrivono dalla Fondazione in una nota – diventa un’occasione per ripensare integralmente gli spazi esterni, accessibilità e distribuzione del programma con l’obiettivo di definire un nuovo hub educativo aperto alla comunità". "Noi abbiamo proceduto con l’opera preliminare della pulizia dell’area – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori –, è iniziato lo scavo delle fondazioni già da qualche giorno, poi c’è stato qualche stop per le condizioni climatiche avverse. Ma i mezzi sono all’opera, si è pronti a partire. La Fondazione ha atteso la fine dell’anno scolastico per dare il via all’intervento, questo consentirà di lavorare durante l’estate sull’area più prossima alla primaria così che a settembre quella parte sarà già stata completata e i lavori non daranno fastidio allo svolgimento delle lezioni e si potrà procedere in tutta sicurezza sulla sola area del cantiere. Mentre i lavori continueranno dall’altra parte, per i bimbi della primaria ci sarà un ingresso dedicato, che abbiamo già individuato con il progettista e la Fondazione". I tempi: "Per la fine dell’anno, salvo imprevisti, l’opera dovrebbe essere completata", ricorda Marchiori, aggiungendo che oggi "la scelta fatta a fine 2020 di costruire una nuova struttura anziché eseguire i lavori di miglioramento sismico sulla vecchia si rivela una scelta quanto mai opportuna, anche alla luce di quanto accaduto con l’alluvione a Sforzacosta (i locali della scuola Liviabella al piano interrato, in uso alle associazioni, sono stati sommersi dal fango, ndr). La vecchia scuola era in un’area non idonea. Così, avremo invece non solo una nuova struttura, ma anche un arricchimento dell’offerta didattica, specialmente a livello musicale. Non possiamo che ringraziare la Fondazione Bocelli per questo dono". La struttura ha un costo tra 1,6 e 1,8 milioni L’Abf ha promesso di costruirla in 150 giorni. Dopo Sarnano, Muccia, Camerino e San Ginesio, il tenore Andrea Bocelli torna così a donare al nostro territorio: questa volta il regalo va alla frazione di Macerata e consiste in un nuovissimo spazio in legno, all’insegna della sostenibilità, pensato per bimbi da 0 a 11 anni. Sarà anche un centro di incontro creativo e culturale per la comunità. Il progetto vincitore, selezionato tramite concorso di idee tra architetti under 35, è di Alberto Bottero e Simona Della Rocca del Bdr Bureau di Torino. L’hub sarà composto dalla nuova scuola dell’infanzia, che avrà spazi dedicati e una sezione per il nido, dalla primaria già esistente, le cui aule verranno ripensate e in cui saranno creati laboratori di musica, arte e tecnologia aperti sia alla didattica sia a utenti esterni, poi il giardino e gli spazi all’aperto.