Cantiere allo stadio, girone di ritorno in ’trasferta’ per il Chiesanuova

Oggi inizia il girone di ritorno casalingo per il Chiesanuova (alle 14.30 contro la capolista di Eccellenza Atletico Ascoli), ma in realtà per la matricola sarà una seconda parte di stagione tutta in trasferta. Sì perché al campo sportivo della frazione sono iniziati i lavori di restyling (nella foto) che serviranno alla sistemazione della gradinata e della copertura della tribuna, verranno rifatti inoltre recinzioni, illuminazione, spogliatoi e troverà spazio un nuovo fondo in erba sintetica. Interventi che consentiranno di aumentare la capienza dello stadio adeguandosi a tutte le normative e che sono stati inseriti dal Comune in un contesto più ampio, con finanziamenti anche per il rifacimento di due piazzette. Insomma, opere che dalla prossima stagione consentiranno al Chiesanuova di usufruire di uno stadio più bello e confortevole. Tuttavia nel presente il cantiere causerà problemi all’attività del club, specie per la prima squadra che dovrà disputare le gare interne al ’Capponi’ di Treia. Non in casa e non sull’erba naturale come al "Sandro Ultimi", quindi senza i benefici del fattore campo.