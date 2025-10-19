Cantiere aperto per il restauro dei documenti storici

Nel museo di Villa Colloredo Mels si è svolto l’intervento di restauro di tre documenti di straordinario valore: una lettera di Giacomo Leopardi datata 1833 e indirizzata al padre Monaldo, un’epistola inedita di Pietro Giordani "Al più caro degli amici", e la Bolla aurea di Federico II di Svevia del 1229, corredata da un sigillo in oro. Un appuntamento reso speciale anche dalla formula di "cantiere aperto" al pubblico, che ha permesso ai visitatori di osservare il lavoro dei restauratori. L’intervento è stato voluto dal Comune di Recanati e finanziato da ANCoS di Macerata-Ascoli-Fermo, con il patrocinio di Confartigianato. A condurre le operazioni i restauratori dello studio Relic di Recanati. Valeria Dicapizzi ha illustrato gli interventi sulla lettera di Leopardi, danneggiata da carta di bassa qualità tipica dell’Ottocento, a base di pasta legno fibrosa e poco resistente nel tempo, e inchiostro ferro-gallico, soggetto a ossidazione. "Interverremo con trattamenti chimici per rallentare l’ossidazione, consolidare il supporto e reintegrare le parti mancanti" ha spiegato. Giovanni Pagani si occuperà, invece, della Bolla aurea, danneggiata dalle piegature e dalla cornice ottocentesca che ne ha macchiato la superficie. "Interverremo su piccole lacune e realizzeremo un nuovo allestimento in materiali conservativi inerti. Il documento sarà riunito al suo sigillo d’oro, in una teca più grande e visibile".