Cantiere artistico con Eugenio Pacchioli. C’è anche Dj Mescal

Oggi, dalle 11.30, Eugenio Pacchioli sarà ad Apiro, in corso Vittorio Emanuele III, per un "cantiere" artistico. Il pittore sta trasformando lo spazio che ospiterà la nuova casa di riposo, a misura di comunità. "Un ciclo di pannelli, evocando i chiostri rinascimentali, invita a riflettere sul potere dell’arte di aprire spazi umani per combattere il disincanto", spiegano i promotori. L’appuntamento sarà fruibile anche in diretta streaming dall’account di Sonia Antinori, direttore artistico del progetto. Ad accompagnare la performance, esperienza sensoriale a cura di Dj Mescal. Un’occasione per vivere l’arte in tempo reale. L’iniziativa è organizzata dalla compagnia teatrale Malte (Musica arte letteratura teatro etc). Eugenio Pacchioli condivide la sua visione di arte con la comunità di Apiro attraverso un’opera collettiva che riflette identità e appartenenza. L’action painting è inserito all’interno del progetto culturale di comunità "Apiria".