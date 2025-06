"Cantiere da incubo nel cuore dell’estate. Il sindaco trovi la soluzione"

"Un cantiere da incubo sulla strada e una programmazione assurda che stanno causando gravi disagi ai residenti di via Alighieri e via Carducci, ai turisti e ancor di più all’immagine stessa di Porto Potenza". Lo dichiara Fausto Cavalieri, consigliere del gruppo di minoranza Idea Futura e tesserato con il Pd, che attacca la giunta Tartabini sui lavori che sono in corso nella frazione costiera. "Abbiamo atteso alcuni giorni prima di intervenire, auspicando un rapido miglioramento della situazione – dice Cavalieri -. Purtroppo, oggi non possiamo più tacere di fronte all’enorme e inaccettabile danno che Porto Potenza sta subendo, nel cuore della stagione turistica. Un cantiere che, per dimensioni e complessità, avrebbe potuto essere concluso in pochi mesi. Invece, è stato avviato in piena estate 2024, abbandonato per tutto l’inverno, e ora riparte all’inizio della nuova stagione". Ed ecco l’affondo nei confronti dell’amministrazione potentina.

"Non sappiamo se il sindaco e assessore ai lavori pubblici, Noemi Tartabini, abbia mai fatto un sopralluogo al cantiere – riprende Cavalieri –. Se lo facesse, si renderebbe conto delle criticità: difficoltà di transito, danni a proprietà pubbliche e private, compromissioni alla fibra ottica e alle fognature condominiali, oltre a una quantità insopportabile di polvere che invade le abitazioni. E tutto questo a pochi metri dalla spiaggia. Con la ripresa dei lavori su via Aprutina, la situazione rischia di peggiorare. Rivolgiamo un appello al sindaco: si valutino con urgenza le condizioni del cantiere, si ascoltino le istanze di chi vive questi disagi, e si lavori per adottare soluzioni concrete".