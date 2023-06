Cantiere DanzArte: che emozione riassaporare la magìa del teatro

Continua a brillare Cantiere DanzArte, ormai da più di un decennio realtà di riferimento nella formazione nell’ambito della danza. Associazione di Tolentino fondata nel 2009 con l’intento di promuovere la danza in tutte le sue forme e manifestazioni, ad oggi conta diverse centinaia di bambini e ragazzi che attraverso i corsi proposti hanno potuto avvicinarsi a diverse discipline: danza classica, contemporanea, hip hop, house, contaminazione, tip tap, chi restando nell’amatorialità, chi attraverso un programma mirato intensivo, ottenendo risultati in campo professionale e performativo, anche attraverso la partecipazione a concorsi nazionali, in cui Cantiere DanzArte ha sempre ottenuto premi e soddisfazioni. Il momento culmine del lavoro svolto è finalmente tornato ad essere lo spettacolo di fine anno che, dopo ben tre anni di fermo, è andato in scena venerdì scorso sul palco del Vaccaj di Tolentino. "This is Me" il titolo dello spettacolo, che ha avuto come tematica la celebrazione della propria identità, nella peculiare diversità che contraddistingue magnificamente ogni essere umano. "Tanta emozione per tutti: dal pubblico agli insegnanti e ai ragazzi che hanno potuto dare dimostrazione del lavoro svolto durante l’anno, e soprattutto hanno potuto riassaporare la magia del teatro", spiegano dalla scuola.