"Cantiere della ciclabile, situazione assurda"

Lavori del Comune alla pista ciclabile del lungomare nord, Francesco Micucci (Pd) denuncia la condizione della sicurezza del cantiere. In un dossier di foto e video ha documentato sul posto lo stato delle cose "per testimoniare – spiega – la situazione assurda del cantiere. Dopo essere stati fermi per diverse settimane, da qualche giorno gli operai hanno ripreso a lavorare. Ma, sembra nella completa inosservanza delle minime norme di sicurezza, con betoniere, taglia piastrelle e macchinari vari che operano tra i passanti, bagnanti diretti in spiaggia, motorini e biciclette. Di vigili urbani che controllano, ovviamente, nemmeno l’ombra". Il consigliere comunale dei Dem non può fare a meno, poi, di sottolineare che il cantiere si triva proprio di fronte agli stabilimenti balneari delle ‘divise’: il Lido della polizia e il Lido del carabiniere. "Ma – osserva – evidentemente anche le forze dell’ordine sono distratte". Si concede infine una riflessione in relazione all’uso dei fondi dedicati espressamente alla realizzazione delle piste ciclabili "che vengono utilizzati – conclude – anche per aumentare i parcheggi delle macchine, con biciclette e moto costrette a invadere i marciapiedi", I lavori alla ciclabile sul litorale nord (ciclovia adriatica) avrebbero dovuto essere ultimati il 21 maggio e si viaggia con due mesi di ritardo sui tempi di consegna.

l. c.