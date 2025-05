Cantiere in ritardo, slitta la consegna del ponte ciclopedonale

Slitta la consegna del ponte ciclopedonale sul Chienti perché sarà impossibile, visto lo stato del cantiere, rispettare per la Regione i tempi di consegna stabiliti nel contratto di appalto: l’11 luglio. L’opera è stata anche terreno di scontro politico e Francesco Micucci (Pd) sottolinea polemicamente i ritardi: "Il ponte ciclopedonale sul Foglia è stato inaugurato a Pesaro pochi giorni fa. A Civitanova nulla. Il Covid c’è stato per tutti, i costi sono aumentati per entrambe le strutture e i finanziamenti sono arrivati nello stesso momento. Cosa è cambiato? L’amministrazione che ha seguito il progetto. Perché a Civitanova sanno come fare, mentre a Pesaro fanno".

Il ponte, lungo 178 metri, è stato progettato per collegare Civitanova a Porto Sant’Elpidio. Un anno fa, presenti l’assessore regionale Baldelli e i sindaci delle due città, venne annunciata la consegna dell’opera (costo 4,5 milioni) entro luglio 2025. L’appalto, dopo la revoca di un contratto nel marzo del 2024, fu assegnato a una ditta di Bari. I lavori stanno però andando molto a rilento. Ci sono giorni in cui non si vede nessuno nel cantiere e appare evidente che non saranno rispettate le scadenze annunciate dalle amministrazioni regionale e comunali.