Cantiere in via dei Velini, il Pd accusa: "Marchiori si arrampica sugli specchi"

"Qual è l’intervento deliberato per il cantiere di via dei Velini? A quanto ammonta il costo? Marchiori si arrampica sugli specchi, chiarisca". Il Partito democratico maceratese chiede spiegazioni all’assessore ai Lavori pubblici, che aveva parlato di "una fondamentale opera pubblica di prevenzione del dissesto idrogeologico" per il cantiere in corso da diversi mesi. Il Pd, ripercorrendo l’iter procedurale, evidenzia che nel 2023 si parlava di un intervento alternativo che non prevede più la terza corsia, ma un adeguamento funzionale della sede stradale. "Quali sono esattamente gli interventi di adeguamento funzionale del progetto? Qual è il costo – chiede il Pd –, 3,8 milioni, come dice Marchiori pubblicamente, o 5,4 milioni, com’è scritto in delibera del 2023? Si sono forse persi per strada alcuni finanziamenti, tra cui quello del Piano di ricostruzione da 1 milione e 270mila euro? Siamo in attesa di ottenere la conferma, oggetto di specifica richiesta al ministero", tuona il partito. "Marchiori lancia un’accusa pesantissima alla precedente amministrazione, dicendo che questa fondamentale opera di prevenzione del dissesto idrogeologico, per la verità, doveva essere iniziata nel 2017 e conclusa a marzo 2019, stando al piano triennale delle opere pubbliche della giunta Carancini". Secondo il Pd è "falso! Com’è chiaro dalle premesse della sua stessa delibera del 2023, che attesta che nel 2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e nel 2019 è stata approvata la variante al Piano regolatore generale. A settembre 2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo e a ottobre 2020 si è insediata la nuova amministrazione che solo nel 2023 ha approvato la nuova delibera". Infine, il Pd riporta che secondo l’assessore "l’Apm sta predisponendo la realizzazione del nuovo tratto di acquedotto. Che nesso c’è tra quest’opera Apm e i lavori sul dissesto idrogeologico? La vicenda venga chiarita".