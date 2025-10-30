Cantiere infinito ai giardini Diaz: "La destra scappa dal confronto"

"La maggioranza continua a rinviare il dibattito sui giardini Diaz ancora chiusi, e il restyling è più adatto ad un centro commerciale che a un parco storico". Stefania Monteverde e Alberto Cicarè hanno chiesto all’amministrazione, nello scorso consiglio comunale, un confronto con i cittadini per discutere dei giardini, ma "l’assessore Paolo Renna non si presenta, il sindaco lascia il consiglio in anticipo e il capogruppo di FdI, Pierfrancesco Castiglioni, chiede di rimandare alla prossima volta. E tutta la maggioranza vota il rinvio, dopo neanche un paio d’ore di consiglio. Tipico di questa destra – evidenziano i consiglieri di Macerata Bene Comune e Strada Comune – sottrarsi al confronto, scappare dalla responsabilità del dibattito pubblico e fare propaganda. Invece noi avremmo voluto fare le domande che tutti i cittadini si stanno facendo".

"La città – proseguono – guarda con preoccupazione un cantiere che sta stravolgendo i giardini come li abbiamo conosciuti. Basta affacciarsi per vedere la riduzione di verde con il taglio delle siepi e di alberi, la cementificazione dei vialetti senza più il brecciolino, l’area giochi tra plastiche grigie e colori fluo della pavimentazione", scrivono Monteverde e Cicarè, che poi ricordano come il precedente restauro avesse vinto un importante concorso di architettura e paesaggio. Il team di architetti paesaggisti allora era guidato da Maria Cristina Tullio e composto da Sandro Polci, Fabio Mariano, Daniele Dallari e aveva i preziosi indirizzi di Nino Ricci, artista che è anche l’autore del disegno della pavimentazione della fontana centrale, che rappresenta una luna e un sole. "È stato salvato il suo disegno? O anche questa volta c’è stata una passata di bianco? – chiedono i consiglieri riferendosi alla vernice del sottopassaggio dei Cancelli che ha cancellato il murales di Morden Gore –, è stata informata la sovrintendenza delle scelte fatte?", chiedono i consiglieri d’opposizione. I giardini sono chiusi dal 3 febbraio e dovevano essere riaperti il 30 aprile, e poi il 31 agosto. Ancora sono chiusi. "Renna da mesi si limita a chiedere pazienza ai cittadini e a fare promesse di meraviglie mai viste. Parcaroli spieghi alla città quando i cittadini potranno ritornare nel loro parco", chiudono i consiglieri d’opposizione.