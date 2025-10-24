"Cantiere infinito al teatro Mugellini. A rischio la prossima stagione"

Il protrarsi dei lavori di ristrutturazione nel teatro Mugellini di Potenza Picena, finanziati dal Pnrr con il bando Rigenerazione urbana, rischia concretamente di impedire per il secondo anno consecutivo la pianificazione della stagione teatrale. La giunta prenda subito in mano la situazione". È quanto denuncia l’ingegnere Tommaso Gaballo, consigliere comunale del gruppo di minoranza Idea Futura, iscritto al Pd di Potenza Picena. L’esponente dei dem spiega che ci sono diversi ritardi per quanto riguarda l’intervento di restyling sullo storico teatro di piazza Matteotti. "I lavori sono stati consegnati l’11 novembre 2024 e si prevedeva un termine di 120 giorni per il loro completamento – ricorda Gaballo –. Sebbene questo comportasse l’annullamento della stagione teatrale 2025, ci si augurava di vedere i lavori completati in vista del successivo cartellone. Invece si è assistito a tre proroghe nei mesi di marzo, giugno e settembre, che hanno allungato i tempi più del triplo rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma del progetto. Per di più i lavori, che da settimane vedono la presenza di un solo operaio in cantiere – osserva ancora –, hanno avuto soltanto l’approvazione del primo stato di avanzamento il 16 ottobre, per un importo al netto del ribasso d’asta di 70.875 euro su un totale dell’importo contrattuale di 203.362 euro, e quindi per una percentuale dei lavori completati pari a circa il 35% del totale. Insomma nonostante sia passato quasi un anno, la conclusione sembra ancora lontana da raggiungere".

Inoltre, Gaballo si dice perplesso perché non sono stati programmati interventi per migliorare l’impiantistica di scena nel teatro Mugellini. "Dall’analisi della documentazione progettuale – riprende –, oltre alla realizzazione di una struttura metallica per appendere le attrezzature di scena in corrispondenza del palco, non emergono lavorazioni necessarie per intervenire sull’impiantistica di scena del teatro, utile alle compagnie durante gli spettacoli, come illuminazione di scena, proiettori, apparecchiature audio-video. Oltre ad augurarci che l’amministrazione comunale prenda in mano la questione per completare rapidamente le opere, qualora si dovesse intervenire con una variante in corso d’opera, ci si augura che siano disposti almeno degli interventi minimali per adeguare la scenotecnica alle esigenze di attori e compagnie".

Giorgio Giannaccini