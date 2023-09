Cantiere lumaca ai giardini Seconda estate senza giochi

di Lorena Cellini

Un’altra estate è passata a Civitanova, la seconda, senza il parco delle altalene. Due le stagioni con i giardini pubblici del lungomare sud rimasti chiusi per lavori perché il Comune non è riuscito a completare l’opera iniziata nel giugno del 2022. Una storia incredibile, di un cantiere che doveva durare 80 giorni e che è invece ancora aperto, dopo anno e tre mesi ormai, e ancora non se ne vede la fine. Un caso limite, con ritardi su ritardi accumulati, e con una serie di imprevisti, tanto che è stata smentita anche l’ultima assicurazione dell’assessore ai Lavori pubblici Carassai, che alle richieste di spiegazioni date in consiglio comunale aveva risposto ammettendo ed elencando le problematiche e poi rassicurando tutti che a fine luglio i giardini sarebbero stati inaugurati. E invece in quello spazio ci sono ancora le ruspe. Una vicenda incredibile e forse paradigmatica del Paese, perché è davvero difficile immaginare come un cantiere appaltato per essere concluso in 80 giorni possa diventare una sorta di fabbrica di San Pietro, soprattutto quando le opere da realizzare sono strutture ludiche per bambini, sottoservizi tecnici per garantire le infrastrutture indispensabili per un parco e poco altro. Fino a un mese fa, nonostante il record del ritardo accumulato, sulla base della relazione stilata dall’ufficio tecnico nessuna penale era stata contestata alla ditta incaricata di eseguire i lavori.