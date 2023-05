Cantiere per il selciato, cambia la viabilità

Da oggi, in coincidenza con l’inizio e fino al termine dei lavori di rifacimento del selciato, in un settore del centro storico di Cingoli entrano in vigore obblighi, limitazioni e divieti di sosta e fermata, che interessano questi spazi: via Balcone delle Marche, lato destro; via Mazzini, lato Banca Bper e di fronte all’alberghiero Varnelli; in via Filati, dov’è operativo l’ufficio con i servizi di Poste Italiane, si potrà accedere con i veicoli percorrendo via Leoni a senso unico alternato, regolato da semaforo, dall’intersezione di via Foltrani; in via Amici della Marca si potrà accedere transitando per le vie limitrofe per raggiungere la propria residenza.