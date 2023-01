Cantiere per la banda ultralarga

Modifica temporanea della circolazione, in alcune vie di Tolentino, per i lavori di installazione e posa in opera di infrastrutture per banda ultralarga. Il comando di polizia locale ha emesso un’ordinanza con cui da ieri al 7 febbraio, in base agli stati di avanzamento dell’intervento e al suo completamento, cambia la viabilità. In viale Vittorio Veneto, dal civico 137 al civico 169 e nel tratto di via Rovereto compreso tra la rotatoria e il civico 7, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta a tutte le categorie di veicoli. In via Arsiero, via Don Luigi Sturzo (dalla rotatoria fino al civico 4 lato marciapiede) e via Umberto Angelelli la carreggiata subirà un restringimento. Invece dal 7 al 20 febbraio sarà la volta di viale XXX Giugno lato destro, dal civico 84 al civico 90, via Castello di Varano lato sinistro, fino al civico 5, in via Del Carmelo lato destro in uscita da Tolentino, dal civico 1 fino all’ingresso del parcheggio del cimitero; anche in questo caso sono previsti restringimenti.