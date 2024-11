Cantieri a Fontescodella. Percorso ciclopedonale tra un museo e la storia

"Procedono su più fronti gli interventi nella zona di Fontescodella interessata dai lavori per il museo Torregiana, dalla realizzazione di attrezzature sportive, di edifici residenziali, dal recupero del parco e da un sistema di collegamento ciclo pedonale". L’assessore Silvano Iommi si sta interessando da tempo a questa parte della città destinata a cambiare volto. "Sono iniziati gli interventi nell’area del Cus Macerata dove si realizzeranno 20 alloggi di edilizia popolare". C’è poi il museo Torregiana. "Sono stati fatti i pali di sostegno della platea di fondazione – dice – dove l’obiettivo è realizzare una struttura espositiva di 8-900 metri quadrati sulla storia iconografica della città e di ospitare mostre temporanee su Tucci e l’Oriente. Anche questo edificio è stato finanziato grazie alla vittoria del bando Pinqua (Programma nazionale per la qualità dell’abitare) dal valore complessivo di 15 milioni di euro considerate le numerose operazioni. Si tratta di un edificio autosufficiente sul piano energetico e dotato di pannelli solari". Nel 2021 è stato aggiudicato questo bando, nel 2023 la Giunta aveva approvato i lavori e adesso si attende la fine dell’intervento. "La conclusione è prevista per marzo 2026, ma non è nemmeno da escludere che possa essere terminata prima".

Molti lavori sono stati avviati e aperti diversi cantieri, ma la sensazione è che i tempi della conclusione non siano sempre rispettati e che ogni volta ci sia un problema che rallenti gli interventi o addirittura li blocchi, seppure momentaneamente. "Ecco un problema del sistema Italia, quasi congenito ai meccanismi burocratici connessi ai lavori pubblici. Al momento l’opera che sta guadagnando tempo è la ricostruzione di 150 appartamenti distrutti dal sisma in via Pantaleoni e via Zorli. L’intervento sta marciando senza interruzione e ora siamo in vantaggio di un mese sul programma". Ma torniamo alla zona Fontescodella dove ci sarà un sistema ciclopedonale. "È già stato tracciato e sarà completato questo sistema di percorsi integrato. La gente potrà passeggiare trovando una serie di testimonianze del passato: per esempio al fianco dell’Ecobar, nel parco di Fontescodella, stiamo sistemando solamente l’uscita di un tunnel che un tempo collegava il centro città con l’estrema periferia. In questo progetto, che mira anche a facilitare la socializzazione, si potrà ammirare il fontanile storico di Santa Maria Maddalena, il museo Torregiana il cui ingresso fronteggia una piccola edicola votiva ricostruita in muratura sulle macerie dell’antica chiesuola di Santa Maria in Torregiana, la cui prima menzione risale ai primi decenni del secolo XII. In questo percorso saranno installate panchine, un impianto di illuminazione, sarà dotato di un sistema di videosorveglianza. Il cittadino potrà raggiungere comodamente il parcheggio scambiatore del palas in un percorso immerso nel verde".