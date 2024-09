Cantieri, chiusa anche oggi via Roma

Oggi resterà chiusa la strada in via Roma a Macerata per i lavori sul passaggio a livello, riaprirà domani. "Da venerdì notte – spiega l’assessore Andrea Marchiori – fino a stasera sarà chiuso quel tratto per rifare la massicciata, permettere il ripristino dei binari e procedere all’asfaltatura perché tutto ritorni a come era prima". Quella zona è interessata dai lavori per il sottopassaggio. "Il cantiere – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici – non ha mai interferito con il traffico, mai è stata chiusa la strada o che ci fosse un restringimento della carreggiata. Ma adesso c’era da effettuare questo intervento ed è stato deciso di eseguirlo in questo periodo che c’è un minore traffico veicolare". Dopo questi interventi si percorrerà quel tratto come sempre in attesa che finiscano i lavori del sottopasso. "Secondo i tempi contrattuali il lavoro del sottopasso dovrà essere ultimato entro fine 2025, tuttavia – conclude Marchiori – l’impresa da maggio ha lavorato in modo consistente andando oltre quanto previsto dal programma realizzando le pareti e il solaio del sottopasso, ciò fa ben sperare che continuando di questo passo si possa terminare prima del previsto". Per questo motivo oggi agli automobilisti, provenienti da Sforzacosta, converrà per venire nel capoluogo passare per la Carrareccia mentre per quelli che dovranno andare verso Sforzacosta si consiglia di passare per Corneto o andare a Piediripa.