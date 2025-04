Cantieri e caos posti auto: "Parcheggio in struttura vicino al Provveditorato"

"Perché non realizzare un parcheggio in struttura vicino all’ex Provveditorato? Si tratta di una palazzina degli anni ‘50-’60 che può essere demolita per ricavare una struttura da 3 piani che potrebbe ospitare circa 150 auto, magari si potrebbe riservare un piano ai residenti in centro". L’assessore Silvano Iommi lancia un’idea in un periodo caratterizzato dalle lamentele dei residenti in centro che lamentano la mancanza di parcheggi. Adesso questa criticità è aumentata per la presenza dei cantieri aperti nel centro storico a seguito della ricostruzione. "Adesso – spiega Iommi – sono 33 i cantieri in centro, mentre in tutta la città sono 117". Ma sono numeri in continua evoluzione e destinati ad aumentare. "Nel 2016 – spiega – sono iniziate le procedure e adesso siamo nel vivo della ricostruzione post sismica, poi ci sono i lavori con i fondi Pnnr le cui scadenze sono nel breve termine". C’è anche da dire che in prospettiva potranno esserci altri cantieri: "Penso che ci sarà quello all’ex sede della Banca d’Italia rilevata dall’ateneo, a Palazzo De Vico, il palazzo comunale, qualche intervento dovrà essere fatto in futuro al Lauro Rossi, la Prefettura dovrà essere interessata da lavori". Ma c’è da guardare al presente e oggi i residenti del centro lamentano l’assenza di posti auto. "Da gennaio a oggi sono stati recuperati 11 posti in centro, altri 8 in viale Trieste, alcuni in via Amaroli". Ci sono zone in emergenza come il mega cantiere di via Pantaleoni.

"Adesso – sostiene Iommi – si pagano le conseguenze della mancata strada dalla rotatoria del cimitero verso via Zorli per connettersi poi alla Pace, sarebbe stata una via di fuga importante in questa fase. I soldi per realizzare quella via sono poi stati destinati alla Galleria nei pressi del palasport". Non mancano le emergenze. "Questa situazione – conclude l’assessore – porterà a una potente rigenerazione del patrimonio immobiliare e avremo presto una città diversa su cui ragionare per pianificarne il futuro. L’attuale situazione porta ora al pettine i nodi della passata, per la mancanza di strutture funzionali al centro e per una viabilità carente".

Lorenzo Monachesi