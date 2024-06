Cantieri edili, operai irregolari e norme aggirate: sospensioni e sanzioni

Macerata, 1 giugno 2024 – Cantieri edili della provincia sotto la lente delle forze dell’ordine, tra operai non in regola, mancata formazione dei lavoratori e violazioni delle norme di sicurezza. A Monte San Giusto, nel cantiere dell’ex casa di riposo in centro, i carabinieri hanno denunciato i due titolari delle due imprese all’opera e il professionista incaricato di coordinare la sicurezza. Con multe per oltre 30.500 euro e la sospensione dell’attività. Un’altra operazione del Gruppo interforze antimafia della prefettura, invece, si è concentrata in un paese dell’entroterra. Anche in questo caso è stata disposta la sospensione dei lavori, in attesa dello svolgimento degli accertamenti e dell’adozione delle conseguenti, eventuali, sanzioni.

Il servizio a Monte San Giusto, predisposto dalla Compagnia di Macerata a cavallo tra la scorsa settimana e quella attuale, è stato dalla stazione locale insieme al Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro; a un imprenditore è stata riscontrata l’omessa tenuta ed esibizione della documentazione tecnica del ponteggio, mentre all’altro è stata contestata la mancata formazione e il mancato addestramento dei lavoratori, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile e la mancata redazione del piano operativo di sicurezza. Al professionista incaricato, il mancato coordinamento e l’omessa verifica delle condizioni di sicurezza. I carabinieri hanno anche accertato la presenza di due operai, impegnati in lavorazioni all’interno del cantiere, non regolarmente assunti. Da qui l’immediata sospensione dell’attività, ammende pari a 21.379 euro e sanzioni amministrative da 9.200 euro.

Il controllo nelle aree interne invece, effettuato l’altroieri dalla prefettura con l’ispettorato territoriale del lavoro, ha portato alla scoperta di quattro operai non in regola. Oltre a inosservanze rispetto alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Continua il giro di vite da parte del Gruppo interforze antimafia per fare luce, tra le altre cose, sull’utilizzo dei fondi stanziati per la ricostruzione post-sisma in seguito alla pioggia di risorse messa a disposizione nel cantiere più grande d’Europa. Nel mirino anche la filiera dei sub-appalti, la tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità delle iscrizioni all’Anagrafe antimafia. Le conseguenze per le imprese sospese vanno da "semplici" sanzioni amministrative alla rescissione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti. Fino, nei casi più gravi, all’interdittiva antimafia firmata dal prefetto.