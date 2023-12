Cantieri in centro durante le feste. La protesta dei commercianti

Sotto il periodo natalizio non è proprio il top che il centro storico possa subire dei disagi per i lavori in corso per la ristrutturazione di un grosso palazzo. I commercianti di via Calcagni e di via Cavour trovano assurdo che nel periodo degli acquisti di Natale due vie principali non siano transitabili, in divere ore della giornata, perché l’attività di un cantiere provoca l’interruzione della viabilità che non permette, fra l’altro, di raggiungere Piazza Leopardi per chi proviene dal lato mare della città.

A risentire di questo disagio sono anche gli organizzatori del Natale di Porta Marina perché gli automobilisti, che sanno di questo stop delle auto alla fine di via XX Settembre con obbligo di deviazione per via Roma, evitano di entrare dallo storico portone. Non è la prima volta, in questo ultimo mese, che si presentano queste interruzioni, ma farlo, come è accaduto in questi ultimi giorni, a ridosso del Natale ha tutto il sapore di un tiro mancino nei confronti del commercio del centro storico. Anche se sono piovute a palazzo le lamentele, purtroppo sembra che a pochi interessi il disagio sollevato dagli interessati.