Cantieri in centro storico: "Ok alle strade, ma serve più lungimiranza"

In centro storico sono tanti i cantieri. Molti, relativi alla ricostruzione post sisma ma uno, quello in via Cesare Battisti, è un cantiere ormai giunto alla terza e ultima fase, per il rifacimento del manto stradale. Un intervento atteso da anni. "Limitarsi solamente a rifare il manto stradale, a rimettere le pietre, non è sufficiente - è la riflessione di Michele Vissani, residente del centro -. Sarebbe, solamente, curare la punta di un iceberg. I problemi non sono solamente quelli del decoro del manto stradale ma della conservazione di un posto caratteristico. Dunque occorre pensare in modo lungimirante. Vanno rifatte le fognature, visto che quelle attuali potrebbero essere vetuste e comunque concorrono a provocare problemi di umidità. E bisogna anche pensare con attenzione a quale sorte debbano avere edifici inagibili abbandonati da tempo. Perché col tempo possono diventare un serio problema". Vissani sostiene che andrebbe curata maggiormente l’area per i bambini nello spazio soprastante piazza Madonna dei Lumi e chiede che non si ripetano più episodi di "sporcizia, di abbandono e di presenza di topi tra i vicoli. In un paese come il nostro queste sono cose inaccettabili e inammissibili. E soprattutto, serve il coinvolgimentodei residenti. Tutti devono essere messi a conoscenza degli interventi che andranno a incidere sulla loro zona di residenza. E infine – conclude – l’amministrazione approfitti di tutti i bandi per il restauro dei centri storici".