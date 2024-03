Cantieri in via Cappuccini Vecchi: "Opera molto attesa dai residenti"

Hanno preso il via i cantieri che porteranno al restyling di due importanti arterie viarie del territorio di Corridonia. Sono da poco iniziati infatti i cantieri del secondo stralcio di via Cappuccini Vecchi. "Il tutto a completamento – ha detto il sindaco Giuliana Giampaoli – di un intervento per complessivi 240mila euro, di cui 110mila con contributo regionale". Tale intervento fa parte del quadro dei lavori in fase di avvio, che complessivamente ammonta a 1,3 milioni compresivi delle opere alle infrastrutture viarie già concluse, dove 747mila euro sono derivanti da fondi sovracomunali. In tale contesto si inserisce inoltre la tanto attesa riqualificazione, soprattutto dai residenti, della strada che collega Passo del Bidollo a Colbuccaro alto, sulla quale è previsto la realizzazione del drenaggio e il ripristino delle banchine laterali, la fresatura, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta, la costruzione di una geogriglia come rinforzo della pavimentazione stradale, la risagomatura stradale con stesa di un tappetino e il rifacimento della segnaletica orizzontale. "Partono anche i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale del tratto tra Colbuccaro e Passo del Bidollo – ha annunciato Giampaoli –. Sono previste opere per la messa in sicurezza del piano viabile nonché una corretta regimazione delle acque superficiali, al fine salvaguardare le condizioni di stabilità del corpo stradale".

Diego Pierluigi