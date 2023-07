Cantieri e incidenti in superstrada a Macerata: “Bloccati sotto il sole: è un incubo”

Macerata, 20 luglio 2023 – “Ora basta. Il traffico è paralizzato, è ora che i lavori si svolgano nelle ore notturne o che si trovino soluzioni alternative". È il grido d’allarme dei sindaci dei comuni vicini alla superstrada, la 77, ancora una volta nel mirino di proteste infuocate dopo che, lunedì pomeriggio, a causa di un imprevisto, gli automobilisti tra Macerata e Morrovalle, nel tratto nei pressi del cantiere, sono rimasti incolonnati a lungo sotto il sole rovente.

"Quarantacinque minuti Corridonia-Morrovalle, commosso ringrazio il direttore dei lavori", ironizza qualcuno. "Una vergogna, è un incubo", altri segnalano che una ragazza si è sentita male per il caldo. C’è chi giura a se stesso di non prendere mai più la superstrada e di utilizzare solo la Nazionale. Basta infatti che sulla 77 ci siano dei lavori e diventa un terno al lotto, anche a causa dei numerosi incidenti. Con le temperature che sfiorano i 40 gradi, poi, l’attesa si trasforma in un vero inferno.

"Ogni anno ci tocca la stessa, identica situazione – le parole di Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova –. Certo, i lavori potrebbero svolgersi di notte, ma il problema è che ogni volta che noi sindaci lo proponiamo ci dicono che in notturna costano di più. Almeno, però, comunicassero rallentamenti e blocchi con la cartellonistica luminosa, in modo che l’automobilista, avvisato riguardo le lunghe code, non entrerebbe nemmeno in superstrada. Noi ci lamentiamo da anni, non può essere che gli interventi si debbano effettuare sempre d’estate, va trovata una soluzione. Si deve provare a individuare una viabilità alternativa, soprattutto però, nell’immediato, bisogna potenziare le segnalazioni. Non è possibile prendere la 77 e stare in coda cinque chilometri – incalza Ciarapica –, ci avvisino in tempo. Anche l’avvio dei lavori va comunicato in anticipo e non all’ultimo minuto".

Lunedì "la Statale era completamente paralizzata – fa notare il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili –. I lavori si devono fare di notte. Parlo come cittadino e non in qualità di sindaco. Non è possibile che su un tratto di 40 chilometri ci siano due o tre cantieri, quella strada, per come è strutturata, non si può permettere una tale mole di interventi. In questo modo si creano gravi problemi di sicurezza, pensiamo ad esempio agli anziani, con questo caldo, ma anche a chi, come me, ogni giorno deve mettersi su strada per andare a lavorare. È pericoloso. Dobbiamo pensare alla sicurezza dei lavoratori, è un problema che si sta sottovalutando e che invece è prioritario. Il Pnrr non serva solo agli asfalti ma anche a individuare soluzioni per la viabilità di un territorio vivace come il nostro, anche perché non ci sono percorsi alternativi in grado di assorbire la mole di traffico che la provincia per fortuna registra in questo periodo. La politica deve lavorare su questo. Ne ho parlato anche con il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli. Intanto si potrebbe rafforzare gli svincoli".