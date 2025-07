Cantieri, l’affondo di Contigiani: "Aree verdi della città sequestrate"

I polmoni verdi della città sono ‘sequestrati’, la mobilità cittadina è faticosa, i cantieri non sono minimamente coordinati, il canile ha un modello di gestione problematico e la pista di Collevario è in mano ad un gestore che sceglie chi entra e chi no. In che condizioni ci ha ridotto la destra?". Ninfa Contigiani, consigliera comunale e segretaria cittadina del Partito democratico, elenca in una nota le questioni cittadine che più fanno discutere, e attacca l’amministrazione a partire dal logo della città, che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi.

"Il nuovo city brand – scrive Contigiani – rende l’idea di quale sia la condizione di Macerata. La mobilità in città è limitata, tra cantieri pubblici e privati di cui non si vede la fine. I parchi più importanti, i giardini Diaz e Fontescodella, non sono fruibili per cui, mentre aspettiamo di tornare a godere del fresco, dove insistono gli ennesimi lavori in atto contemporaneamente e che dovevano finire ad aprile, i tigli, gli ippocastani e le magnolie hanno le foglie accartocciate e sono in palese sofferenza perché, con il caldo che c’è, l’incuria in cui è lasciata tutta l’area aggrava vistosamente la situazione. Nonostante tanti solleciti – prosegue – sembra compromesso anche il roseto dedicato ai bambini usati come cavie dai nazisti nel 1945, che non è stato più annaffiato".

La consigliera punta il dito anche sulla gestione del canile che, con il rinnovo della gestione di anno in anno, viene a costare 75mila euro: "L’assessora Laviano parla di risultati eccellenti e di tante adozioni ma non ha fornito i numeri dei cani adottati, forse perché il paragone con il passato sarebbe impietoso. Una domanda sulla strategia di gestione la vogliamo fare? Il rinnovo annuale è il modo migliore per abbassarne i costi e favorire il benessere dei cani?". Contigiani spiega anche che "la gestione della pista di pattinaggio è l’ennesimo caso di irresponsabilità di questa amministrazione. Dalla divisione della società, la Skyroller, sono nati problemi e l’assessore Sacchi ha dichiarato di aver fallito nei vari tentativi di riconciliare le parti. Sulla base della convenzione, il Comune deve garantire l’uso pubblico dell’impianto a chiunque, a maggior ragione quando il gestore si arrogasse il diritto di discriminare chi può entrare e chi no nelle ore di accesso libero. Il ruolo dell’istituzione è quello di garantire che un bene pubblico sia per tutti. Se queste regole non lo consentono forse dovrebbe porsi il problema di rivedere la convenzione, che non è a garanzia di tutti".