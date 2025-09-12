Cantieri mai partiti o a rilento: "Via dei Velini è uno scandalo. I cittadini sono esasperati"

"La situazione cantieri va gestita in maniera diversa. Ci sono difetti progettuali o incapacità di gestire i rapporti con le ditte affidatarie, non ci sono alternative". Narciso Ricotta, consigliere comunale del Pd, e Giordano Ripa, del gruppo misto, intervengono sul tema dei cantieri, che da tempo fa discutere per gli importanti ritardi nella conclusione dei lavori, creando non pochi disagi ad automobilisti e cittadini. Ripa in una nota sottolinea come il sottopasso di via Roma, opera attesa ed importante perché permetterà di bypassare il passaggio a livello dei binari, "sarebbe dovuta essere pronta per agosto, stando alle dichiarazioni del sindaco e dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori, ma sembra da settimane un cantiere abbandonato con erba alta tutt’intorno. Sembrano anche aumentati i costi dell’opera, con l’ultima determina necessaria a finanziare lo spostamento dei cavi della fibra ottica; sono stati sempre lì e fin dall’inizio sarebbe stato opportuno tenerne conto. Nessuno ha mai pensato a cosa doverne fare", scrive Ripa. Che poi aggiunge: "i cittadini sono ormai consapevoli che gli annunci mediatici e certi atti sono fumo sugli occhi. I maceratesi però vogliono il loro sottopasso e risposte a domande legittimate da un’attesa che si sta protraendo eccessivamente nel tempo. Chi ha sbagliato? La ditta, che quindi si accollerà il costo dei ritardi pagando le penali? L’amministrazione, che scaricherà i suoi errori sulle tasche dei maceratesi?". Narciso Ricotta, rispetto al cantiere di via dei Velini, altra importante via d’accesso alla città che sarà chiusa, scendendo a Villa Potenza, almeno fino a fine ottobre, sottolinea che "gli annunci dell’amministrazione vengono continuamente smentiti. Bisognerebbe parlare a opere finite. Il cantiere di via dei Velini è uno scandalo fuori da ogni previsione. Un’opera inutile con un ritardo importantissimo. E non è l’unico caso - rimarca il consigliere del Partito democratico -, ci sono anche il recupero della frana di via Mattei, le piscine, il centro fiere, i giardini Diaz e il sottopassaggio di via Roma. In merito a quest’ultima opera, non si capisce esattamente cosa si stia aspettando. Non ci sono lavori in corso. C’era stato un problema progettuale, ma adesso? Mi pare - chiude Ricotta - che non ci siano alternative: o ci sono difetti nei progetti o si è incapaci di gestire i rapporti con le ditte affidatarie. Prima di fare annunci si pensi a portare a termine le opere".