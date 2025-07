Cantieri per la formazione. A raccolta 150 insegnanti

Si sono chiusi a Macerata i "Cantieri per la formazione" che, organizzati dal Movimento di cooperazione educativa, hanno portato in città circa 150 insegnanti di ogni parte d’Italia: dalla Sardegna al Piemonte, dal Friuli alla Toscana, fino a Roma. E proprio dalla capitale proveniva anche un gruppo di docenti della scuola "Balzani" che ha ospitato i "Cantieri" del 2022 e che venerdì è stata fortemente danneggiata dall’esplosione del distributore di carburanti. Prima di questa brutta notizia, i "Cantieri" di Macerata – dal titolo "Scuola, comunità, mondo. Tessere andate e ritorni" – si sono sviluppati durante quattro giorni di intenso confronto, diventando un’importante fucina di idee grazie a una serie di laboratori. Alla plenaria d’avvio hanno portato il loro contributo l’assessore comunale Katiuscia Cassetta, i docenti Unimc Juri Meda e Paola Nicolini, il responsabile dell’Osservatorio comunale sulla qualità della vita dei bambini, Andrea Marangoni, e il segretario nazionale Mce, Domenico Canciani.

A ospitare i "Cantieri" è stata la scuola De Amicis: l’edizione 2025 si è tenuta a Macerata anche per ricordare le figure dei primi maestri che fondarono il Movimento a Fano nel 1951 sulla scia del pensiero pedagogico e sociale di Celestin ed Elise Freinet. Tra loro Pino Tamagnini che fu pure sindaco di Apiro e che, assieme alla moglie Giovanna Legatti, diede vita all’esperienza scolastica di Coldigioco, a Frontale. E sulle orme di Freinet i partecipanti ai "Cantieri" di Macerata, visitando la città hanno trovato subito un interessante legame. Per fortuita coincidenza, infatti, Palazzo Ricci ospita la mostra "Henri Matisse e la cappella di Vence" con le casule completate dall’artista francese tra il ‘51 e il ‘52. Ebbene Vence, città nel sud della Provenza, è proprio il luogo in cui Celestin Freinet aprì nel 1935 la sua Ecole privata (ora divenuta pubblica) per sperimentare i propri modelli d’insegnamento. Le aule al primo piano sono dedicate ai laboratori artistici, e qui capitavano spesso per lavorare a fianco dei bambini artisti del calibro di Marc Chagall e Pablo Picasso. E chissà, forse fra loro ci fu anche Henri Matisse...

