"Cantieri per la formazione" alla De Amicis con il Movimento di cooperazione educativa

Cantiere aperto per... "Cantieri". Il gioco di parole ci sta tutto perché il Movimento di cooperazione educativa è al lavoro, ormai da mesi, per organizzare a Macerata l’annuale momento formativo dei "Cantieri per la formazione". Ogni edizione si svolge in una città diversa e quella del 2025, in programma dall’1 al 4 luglio, viene ospitata dal Gruppo territoriale delle Marche. Il luogo scelto è la scuola "De Amicis", la più "storica" di Macerata, dove sabato e domenica scorsi si è riunita l’équipe nazionale del Movimento che cura l’evento per mettere a punto tutti i dettagli organizzativi. Ha coordinato i lavori la responsabile Mariantonietta Ciarciaglini, assieme al neoeletto segretario nazionale Mce, Domenico Canciani. Presenti fra gli altri, in rappresentanza del gruppo territoriale maceratese, Emanuela Tarascio e Laura Lautizi. Quest’anno il tema scelto per "Cantieri" – promossi con il patrocinio del Comune e dell’Università di Macerata – è "Scuola, comunità, mondo". Sono attesi circa 150 partecipanti, i quali, prevenienti da molte regioni italiane, lavoreranno all’interno di sei laboratori in cui saranno proposte attività teorico-pratiche. Le Marche, come noto, sono state la "culla" dell’Mce, grazie anche a Pino Tamagnini e all’esperienza didattica di Coldigioco di Apiro.