Cantieri per oltre 150 milioni: "Via dei Velini pronta per ottobre, spiraglio per piazza Pizzarello"

"Macerata sarà bella come sempre, ma più attrattiva, con maggiori servizi perché si guarda al futuro con i tanti lavori avviati". L’assessore Andrea Marchiori fa il punto dei cantieri aperti e forse se ne aprirà un altro in piazza Pizzarello, dove da anni regna un’incompiuta. "C’è un interesse da parte di alcuni imprenditori, spero che vada a buon fine perché si possa completare l’intervento che avrà effetti positivi, non ci sarà più un’incompiuta e si avrà anche una maggiore dotazione di posti auto". È un progetto che ricorda quello dell’ex scuola Mestica. "Esatto. Un imprenditore ha acquistato l’edificio dalla Cassa depositi e prestiti, lo ha ristrutturato e adesso quegli spazi sono utilizzati".

I cantieri aperti sono tanti e non sono pochi i disagi per i cittadini e gli automobilisti. "Ne siamo consapevoli e ci scusiamo con l’utenza per i sacrifici, ma sono lavori necessari che porteranno solo benefici. Molti Comuni ci invidiano per avere raccolto così tante opportunità: sono un segno di quanta attenzione ci sia per rilanciare la città". Ma forse l’assessore ai lavori pubblici si sente al centro di tante critiche. "Non si può guardare al timore di un dissenso quando si prende in eredità un incarico, ma al bene della città. Io sono sempre a disposizione di ognuno per dare chiarimenti e spiegare".

Tante inaugurazioni potranno essere d’aiuto in vista delle prossime elezioni. "Noi lavoriamo per il bene della città e non per i consensi. Ritengo che i maceratesi che amano la loro città apprezzano quanto fatto, se poi diventa consenso elettorale è un qualcosa marginale. Il fatto è che abbiamo colto certe occasioni che possono portare benefici a Macerata. Non facciamo campagna elettorale, ma adesso stiamo lavorando per la città. Tra tutto abbiamo oltre 100 appalti per più di 150 milioni".

Tutto procede per il meglio o c’è qualcosa che segna il passo? "Stiamo rispettando i tempi richiesti dai finanziamenti ottenuti e naturalmente stiamo rendicontando tutto. Non abbiamo avuto nessun richiamo o intoppo". In via dei Velini si sta lavorando da tempo, i cittadini e gli automobilisti si chiedono quando terminerà l’intervento. "È in via di completamento e ciò ci permette di risolvere il problema di contenere il dissesto idrogeologico, poi sotto al marciapiede abbiamo realizzato il nuovo acquedotto e la fognatura. Fra poco più di un mese potremo avere finito e questo ci permette di poter operare in via Roma".

Ma sono due cantieri lontani e alle porte della città, qual è la connessione? "Non possiamo creare interruzioni del traffico contemporaneamente in due zone strategiche: riaprendo via dei Velini potremo soffermarci sul sottopasso di via Roma e avere il tempo per collegarlo alla strada". Nel frattempo si è continuato a lavorare nel sottopasso. "Tra circa dieci giorni – spiega Marchiori – saranno operative le quattro nuove linee di fibra. Ci siamo dati come termine fine anno per completare il sottopasso, però sono ottimista che possa essere inaugurato tra ottobre e novembre".

A due passi dal sottopasso c’è la piscina. "La struttura è finita, la settimana scorsa sono stati fatti gli allacci per acqua, luce e gas, il mese prossimo ci saranno i collaudi e poi si potrà passare alla gara per la gestione". Rimanendo in ambito sportivo c’è l’Helvia Recina - Pino Brizi al centro di un radicale intervento iniziato lo scorso anno. "La pista sarà pronta a settembre, si devono fare le righe bianche, e lo stesso si può dire del pistino dietro la tribuna. Lo stadio può ospitare le partite e i meeting di atletica una volta ottenuta l’omologazione della pista. Sono in costruzione gli spogliatoi, ma siamo a buon punto".

Vicino al palasport ci saranno altre strutture. "Ci sarà una palestra fitness, all’esterno campo da padel e di pickleball: saranno pronti entro fine anno". A Piediripa una palestra. "È terminata e ospiterà le arti marziali e la scherma". L’assessore elogia gli uffici. "Con lo stesso personale del passato, se non qualche unità in meno, stanno affrontando una sfida epocale e sono loro gli artefici della rivoluzione maceratese".