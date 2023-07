Cantieri post sisma, bancarelle di nuovo spostate dal centro

Il mercato settimanale del martedì, a Tolentino, lascerà di nuovo il centro storico per tornare in viale Giovanni XXIII. Una scelta "obbligata", spiega l’assessore alla Ricostruzione Flavia Giombetti, in quanto il centro sta diventando sempre più un cantiere a cielo aperto. "Il mercato è parte integrante dell’economia locale e porta benefici anche a livello sociale – spiega Giombetti -. Spostarlo dal centro non è stata una decisione semplice da prendere. Ma si tratta di una scelta obbligata a causa dei molteplici cantieri attivi per la ricostruzione. Già in passato, sempre per il post-sisma, il mercato settimanale era stato delocalizzato e l’area individuata è la stessa utilizzata in precedenza. Abbiamo ritenuto fosse la più indicata in questo momento". Il trasferimento delle bancarelle dal centro storico a viale Giovanni XXIII dovrebbe avvenire tra fine agosto e inizio settembre. "Ad ogni modo – conclude Giombetti – parliamo di un trasferimento temporaneo, per la durata della ricostruzione (di cui non si conoscono i tempi, ndr)". Intanto, è stato affidato ad un operatore del settore il servizio di affiancamento nello spostamento del mercato. Questi collaborerà con il Suap e la Polizia locale.