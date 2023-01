"Cantieri pubblici in centro, lavori per oltre dieci milioni"

L’anno appena iniziato trova il centro urbano interessato da numerosi cantieri pubblici per oltre una decina di milioni di euro di valore, alcuni dei quali in avanzato stato dei lavori, soprattutto in piazza Enrico Mattei, luogo simbolo della vita pubblica. "Palazzo del Governo è stato terminato e risistemato completamente a inizio dicembre – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Rosanna Procaccini –, mentre Palazzo Ottoni, riteniamo che, se non ci saranno intralci relativamente alla consegna dei materiali, dovrebbe essere completato per l’inizio dell’estate 2023, garantendo così l’inizio dello spostamento degli uffici comunali. Per quanto invece riguarda il municipio e la caserma dei carabinieri abbiamo disposto tutto per dare l’avvio dei lavori". Altri cantieri sono poi in fase di inizio e l’assessore Procaccini ricorda che "tra quelli in fase di avvio ci sono il rifacimento dell’ex pompa di benzina Agip all’entrata di Matelica per farci un punto di accoglienza turistica, mentre si è in fase di completamento dei preliminari per la stipula dei lavori di rigenerazione dell’area dell’ex campo sportivo in borgo Nazario Sauro. L’Unione montana ha poi provveduto ai bandi per affidare i lavori dell’ex poligono di tiro ai giardini, area destinata a cambiare totalmente. Inoltre stanno andando avanti i bandi per affidare i lavori della scuola materna e dell’asilo nido. In attesa di calendarizzazione sono infine i lavori per il nuovo Coc in via Bellini, mentre è stato emesso il bando per la robotizzazione della farmacia comunale".

Matteo Parrini