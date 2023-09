Cantieri su strade e marciapiedi. Senso unico in via I. Simboli

Istituito da ieri, e almeno sino a fine anno, il senso unico in Via I. Simboli, nel quartiere di Villa Teresa, nel tratto dall’ingresso dei civici 9 ed 11 all’intersezione con Via J.F. Kennedy. Il provvedimento si è reso necessario per consentire il regolare transito dei veicoli in presenza di diversi cantieri edili con relative occupazioni del suolo pubblico e di parte dei marciapiedi che potrebbero creare situazioni di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.