Cantierizzazione del centro, il Pd: "Impossibile rispettare i tempi, cittadini non tutelati"

Dubbi anche dal Partito Democratico cittadino sulla cantierizzazione del centro storico presentato in ordinanza speciale con un’assemblea pubblica a settembre, erano presenti il sindaco, il commissario Guido Castelli e l’ingegner Marco Trovarelli dell’Usr. Ordinanza "fumosa", ma cantierizzazione "necessaria". Le critiche dei Dem partono dalla scadenza di tutti i livelli operativi il 31 dicembre: "Non è pensabile sia rispettata da tutti, ma, anche fosse, la seconda di marzo 2024 per gli edifici previsti in Fase 1 prevede la consegna di tutti quei progetti in poco tempo". Il tecnico ha quindi più libertà, ma il cittadino non è tutelato. La risposta di Trovarelli e del sindaco non ha convinto e spiegherebbe come "per pressare i progettisti bisogna ricorrere alle vie legali, quindi il progetto potrebbe fermarsi; se invece il privato ritiene già il suo progettista incapace di adempiere al suo lavoro e lo volesse cambiare, il nuovo tecnico dovrebbe comunque riprendere il progetto da zero". Ci sono poi le altre tempistiche "come ad esempio nella Fase 1 l’obbligo di terminare l’occupazione degli spazi pubblici, quindi la viabilità, entro 36 mesi". "Gli uffici tecnici e l’Usr – continua il direttivo del circolo – vedrebbero arrivare tutti questi aggregati più o meno insieme. Il rischio che in realtà temono anche i tecnici. Infatti l’esame burocratico per arrivare al decreto per la ricostruzione dell’aggregato, che si badi non è un esame semplice, può impiegare 5 mesi se va bene, ma anche un anno nei casi di maggior lentezza". La preoccupazione condivisa anche dai democratici è sul 110% e la scadenza di dicembre 2025 fissata dal governo Meloni: "Non si capisce come il privato possa fare a ricostruire, in particolare colui che comincerà i lavori nella seconda metà del 2024 o nel 2025, se non è sicuro di poter gestire l’accollo. Le stesse ditte non si prenderanno in carico tale rischio, con la probabilità che il loro investimento non venga rimborsato". A chiudere il fattore tempo dei cittadini, anziani e giovani coppie in primis: "L’età anagrafica continua ad essere un fattore centrale che in un piano non tanto tecnico, ma anche politico poteva in qualche modo essere considerata. Infine non si può non essere chiari sul fatto che il domani di Camerino dipenderà anche dal futuro degli immobili pubblici. Tolte le tempistiche di ricostruzione, si tratta di capire non solo cosa va ricostruito, ma con quale fine".