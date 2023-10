Cantierizzazione post terremoto al centro sociale

Lavori di casa alle battute finali per Luciano Antonini (nella foto), presidente dell’associazione Concentrico di Camerino. La struttura, in via Costanza Varano nel centro storico di Camerino, sta per essere ultimata e lui dovrebbe festeggiare Natale nella propria abitazione, dopo sette anni. Il terremoto nel suo caso ha provocato danni lievi, ma purtroppo la casa è stata per anni in zona rossa. In questo settimo anniversario del sisma, Luciano (dirigente d’azienda in pensione, al secondo anno di Geologia a Unicam) ripercorre i primi giorni dopo le terribili scosse del 2016. "I primi giorni ci siamo dovuti trasferire a Civitanova, ma poi siamo riusciti a tornare in affitto a Camerino – racconta –, dove almeno vivevamo tra "le nostre cose". Siamo stati fortunati in questo senso rispetto ad altri. Io tra poco rientrerò a casa, ma vorrei che la normativa si semplificasse, soprattutto per chi ha avuto più disagi". "Concentrico è nato proprio per rispondere alle esigenze di chi si è trovato nelle nostre condizioni – prosegue –. Fino al 2021, a causa del mio lavoro, seguivo le attività dell’associazione; una volta andato in pensione, mi hanno proposto di diventare presidente". Il gruppo conta circa trenta soci e una settantina di partecipanti, per un totale di cento persone. E per oggi alle 21.30 al centro sociale Ada (via Baudana Vaccolini), l’associazione ha organizzato un’assemblea pubblica dal titolo "Ricostruzione e centro storico: problemi e prospettive". "Invitiamo cittadini, rappresentanti dell’amministrazione, dell’università e della curia – conclude – perché siamo tutti coinvolti. Lunedì affronteremo sopratutto i temi legati alla cantierizzazione. Il 21 settembre c’è stata un’assemblea, convocata dal sindaco su nostra richiesta; vorremmo verificare come sta procedendo l’ordinanza speciale".