Cantine, castagne e musica

Da venerdì a sabato il centro storico di Pollenza si accende con la tredicesima edizione di "Cantine e castagne": saranno aperte le tradizionali cantine, disseminate per i vicoli più suggestivi del paese, con menù del territorio. Tre giorni di divertimento e musica, laboratori e intrattenimento per bambini, degustazioni di vino e prodotti tipici. Il programma completo, con orari, ospiti e aggiornamenti, si può trovare sui canali social del Comune e dell’evento. In piazza della Libertà dopodomani alle 22.30 serata in collaborazione con la discoteca "Much More" di Matelica, per una musica tutta anni ‘90, mentre sabato alle 21.30 sarà la volta dell’esibizione live della band "Cheap Tequila" e alle 23.30 "Wine House Party". Spazio poi per tanti appuntamenti anche all’interno delle varie cantine: il Decantatore, Leopò, La Scimmia, Lu Missile, Il Cinghiale, Le Merenne, Lu Sfizzittu ospiteranno musica di ogni genere, dal karaoke alla musica dal vivo passando per i dj set. A queste si affiancheranno le cantine dove sarà possibile degustare tipicità del territorio: La Semenza, Da Paolina, il Castagnaro, Magnece lo Pà, la Nuttola, Lu Ciammellottu. Non mancheranno degustazioni di vino e di piatti della stagione, dalle ricette più complesse e tradizionali allo street food più veloce e sfizioso. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco "Corporazione del Melograno" Aps in collaborazione con l’Avis sezione di Pollenza, l’Ass. Carabinieri "Salvo d’Acquisto", l’Aido, il Comitato Festeggiamenti Cantagallo e con il patrocinio del Comune. Prezioso l’intervento volontario di tanti cittadini, custodi di un patrimonio culinario che caratterizza il territorio anche agli occhi dei turisti. L’apertura serale delle cantine sarà a partire dalle 19.30, mentre domenica apriranno alle 16. Tutti gli spettacoli della manifestazione sono a ingresso gratuito.