"Cantine Fontezoppa" presenta il vino bianco "Samarcanda"

L’azienda "Cantine Fontezoppa" di Civitanova ha avviato la produzione di uno nuovo vino, etichettato "Samarcanda". Ispirata alla garofonata, un vitigno antico marchigiano, ormai prossimo all’estinzione, è stato riscoperto dall’impresa che ha così deciso di celebrarne la peculiarità con una produzione ad hoc. "Si tratta di un vitigno esclusivo del territorio – sottolinea il giornalista Carlo Cambi –, che era tra quelli prossimi all’oblio. Un vino bianco dal sentore deciso e fruttato con una nota semiaromatica inconfondibile. Questo vino si sposa bene con tutta la cucina vegetale, da un risotto con gli asparagi fino alla caponata e alla verdura cruda, ottimo anche per il sushi che si incontra perfettamente con l’essenza delicata della garofonata". "Vini autoctoni è più di uno slogan per la nostra cantina – sottolinea Mosè Ambrosi, amministratore di Fontezoppa –, seguiamo questo principio rimboccandoci le maniche alla ricerca delle migliori forme per valorizzare le produzioni che fanno bello il territorio".