Canto corale in città, un corso con il maestro Loredana Giacobbi

L’Accademia popolare di musica "Bruno Mugellini" Aps, con il patrocinio del Comune di Potenza Picena e con il contributo della Regione, promuove in città il corso di canto corale. Si tratta di un’iniziativa rivolta a tutti coloro che desiderano coltivare la passione del canto, anche senza avere esperienza. Le lezioni saranno condotte dal maestro Loredana Giacobbi, laureata in canto, composizione corale e direzione di coro. Il coro di voci bianche è indirizzato a tutti i bambini della scuola elementare e media. Il repertorio sarà tratto dalla letteratura musicale per bambini e ragazzi. Il coro giovanile invece chiama a raccolta i ragazzi delle scuole superiori e università. Il repertorio è indirizzato alla musica pop, rock e folk internazionale. Previsto anche un coro adulti con repertorio vario: dalla classica allo spiritual, gospel, folk e jazz. I corsi si svolgeranno a Potenza Picena nella sede della Corale Santo Stefano e a Porto Potenza Picena nel salone dell’oratorio Don Bosco. Per informazioni: 347.2449749 o 331.1144862.