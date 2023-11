Cantolacqua ottiene le ’Due Torte’ del Gambero Rosso: "Merito di tutta la squadra della pasticceria"

Gambero Rosso premia il maestro pasticciere Roberto Cantolacqua, che ottiene Due Torte (su tre). Tra il punto vendita di Civitanova in via Duca degli Abruzzi e quello di Tolentino in contrada Pace, conta 25 collaboratori in totale (di cui 10 in laboratorio) ed è a loro, per questo nuovo riconoscimento, che va il pensiero del maestro tolentinate. “Locale elegante che propone una pasticceria di grande raffinatezza dove trovano il giusto spazio classici e creazioni moderne - si legge in un estratto del giudizio -. Di grande maestria i lievitati, dal panettone (pure estivo e autunnale – tutto l’anno c’è il Panbrillo) a quelli da colazione: maritozzi, veneziane, croissant (ottimi allo zabaione), pain au chocolat. Bellissime le torte decorate al cornetto e le uova di Pasqua“. Una sorpresa per Cantolacqua, che commenta: "Sinceramente non me l’aspettavo quest’anno, dato che abbiamo rinnovato il locale solo da poco e di solito la giuria attende sempre. È uno stimolo per crescere, una conferma che stiamo percorrendo la strada giusta. E ora il prossimo obiettivo sono le Tre Torte, il premio più ambito. Il ringraziamento va ai clienti, che hanno sempre creduto in noi e ci danno la spinta per migliorare. Ci tengo a sottolineare, come titolare, che il merito è di tutta la squadra, davvero: i collaboratori hanno fiducia in me e nel progetto dell’azienda e danno un apporto importante quotidianamente".