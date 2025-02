Canzone per il proprio partner, l’iniziativa del Val di Chienti

Al centro commerciale Val di Chienti di Piediripa sabato, per festeggiare San Valentino, verrà offerta a tutti gli innamorati l’opportunità di dedicare una canzone al proprio partner. Nel pomeriggio, nell’area food, la Beppe swing band sarà disponibile ad eseguire la canzone richiesta. Dalle 16.30 alle 19.30 i musicisti la suoneranno dal vivo per regalare un momento originale e riaccendere un ricordo romantico. È possibile comunicare la canzone al numero telefonico 329.3647422: basterà telefonare, scegliere il brano e prendere accordi sull’ora in cui gli interessati saranno presenti al centro commerciale di Piediripa.