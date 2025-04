"Canzoni contro la paura". L’omaggio a Brunori Sas

"Canzoni contro la paura" è il titolo del nuovo concerto-spettacolo ideato dal collettivo musicale "Fra Luna e Mare" e dedicato alle canzoni dell’artista Brunori Sas. Il concerto debutterà domani alle 21.15 al teatro Annibal Caro di Civitanova, inserito nel calendario di "Teatro di primavera" e promosso dai Teatri di Civitanova e dal Comune. Un repertorio, quello di Dario Brunori, che si distingue per la sua capacità di trasportare gli ascoltatori in un viaggio tra cantautorato tradizionale e sonorità moderne; i suoi brani raccontano storie quotidiane, spesso con una miscela di malinconia e ironia, leggerezza e introspezione, in testi che affrontano temi come l’amore, la crescita personale, le difficoltà della vita moderna e le contraddizioni della società. "Per la sua capacità di raccontare la quotidianità, Brunori Sas è diventato per chi ama la sua musica un "amico" che ti presta le parole quando mancano – spiegano dal collettivo –, che non usa mezzi termini per raccontarti quanto la vita possa essere difficile e allo stesso tempo meravigliosa". Ed è su questo aspetto di grande empatia fra Brunori Sas e il suo pubblico che il gruppo composto da Lorenzo Girelli (voce e chitarra acustica), Davide Di Luca (chitarre), Manuel Coccia (tastiere), Ivo Falasca (basso) e Michele Sperandio (batteria) ha costruito la scaletta del concerto. I biglietti sono disponibili su Vivaticket (online e punti vendita) e alle biglietterie dei teatri. Info: 0733.812936 o biglietteria@teatridicivitanova.com.

Martina Di Marco