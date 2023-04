Canzoni della solidarietà

Note e solidarietà, oggi alle 21.15, al teatro di Loro Piceno. Continua il tour musicale, dopo il sold out di Treia, del gruppo "I Sette in condotta", insieme all’associazione Casa Accoglienza Maceratese odv a favore dei reparti oncologici degli ospedali della provincia. "Un attimo di pace" è il nome scelto per la tournée di beneficenza. A Loro Piceno, con la conduzione di Giusy Minnozzi, "I Sette in condotta" porteranno in scena il proprio repertorio tra le canzoni italiane più amate di sempre, per oltre due ore di musica, alternando brani di artisti come Baglioni, Zucchero, Lucio Dalla, Morandi, Mina, Giorgia, Cremonini, Ramazzotti, oltre ai più recenti successi del panorama musicale. Questo grazie alle voci di Alessandra Coperchio e Alberto Brambatti, con Michele Marozzi alla batteria, Ermete Gasparrini alle tastiere, Fabio Luciani al basso, Marco Buzzelli alla chitarra ritmica e Corrado Mariotti alla chitarra solista. Il messaggio più importante resta quello in favore dei malati oncologici, come sottolineato dal presidente della Casa Accoglienza Maceratese odv, Claudio Gigli: "Insieme a ’I Sette in condotta’ continuiamo nella nostra opera di volontariato, che ci consente di offrire numerosi servizi, tra i quali l’ospitalità e la logistica gratuita, ai pazienti e ai loro familiari provenienti da tutta Italia per effettuare terapie in Day Hospital negli ospedali della provincia". Dal sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni un caloroso invito alla partecipazione. Ingresso libero (prenotazione gradita al numero 0733.509112). E anche l’offerta è libera.