Un importante appuntamento, su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Camerino e dell’associazione ’Adesso Musica’, coinvolgerà i residenti in occasione della Giornata della Memoria in programma domani in tutta la provincia e anche nella città di Camerino.

Nell’Accademia della musica ’Franco Corelli’, con inizio alle ore 21.15, andrà in scena "Canzoni sulla Shoah per non dimenticare": si tratta di un concerto dei giovani fiati dell’Istituto musicale “Nelio Biondi”, impreziosito dalle letture di brani a cura di Donatella Pazzelli. Un percorso musicale, accompagnato da parole e immagini, che parte dalla composizione da camera di Olivier Messiaen “Quatuor pour la fin du temps”, eseguita per la prima volta il 15 gennaio 1941 nello Stalag VIII-A, fino ad arrivare ad autori quali Leonard Cohen, Bob Dylan, Franco Battiato e Francesco Guccini che hanno unito le ultime generazioni post belliche italiane.

Un momento intenso, dunque, a cui l’Amministrazione comunale di Camerino inviata a prendere parte tutti i cittadini, in modo da celebrare insieme con la più sincera partecipazione la ricorrenza internazionale della Giornata della Memoria e, soprattutto, per non dimenticare e per condannare ancora una volta le atrocità della guerra.