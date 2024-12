"Caos a ridosso della palestra: che fine ha fatto il parcheggio?"

"Da anni i residenti lamentano i disagi per la gestione dei parcheggi pubblici a ridosso della palestra Ballarini-Michelini. I problemi sono causati da coloro che si recano nell’impianto sportivo, lasciando l’auto fuori dagli stalli e creando un ingorgo. La giunta aveva detto che il parcheggio della palestra sarebbe stato asfaltato per migliorare la situazione, cosa mai avvenuta ". È la protesta del comitato di quartiere Montarice, guidato dal presidente Pasquale La Torre (foto), che fa riferimento ai problemi di viabilità e parcheggi selvaggi che avvengono da tempo fuori dalla palestra in via Bronzini, a Porto Recanati. Ora il comitato ha scritto una lettera al sindaco Andrea Michelini, al comando di polizia locale e alla prefettura di Macerata.

"Gli atleti che frequentano l’impianto sportivo arrivano in auto e percorrono la strada a velocità sostenuta, motivo per cui si chiede l’istallazione di dissuasori – spiega il quartiere Montarice –. Come se non bastasse, queste persone non parcheggiano negli stalli ma totalmente in divieto lungo la strada, ostacolando il doppio senso di marcia. In realtà esiste anche un parcheggio interno, oltre il cancello di ingresso della palestra, destinato esclusivamente agli atleti e ai loro accompagnatori, che non viene mai utilizzato. Ogni volta, a inizio allenamento o alla fine, si genera un ingorgo barbaro di auto parcheggiate in modo irregolare nel parcheggio esterno, che è pubblico. È paradossale che i residenti non possono usufruire del parcheggio interno alle palestre".

Il comitato avanza delle proposte per risolvere tale criticità. "La situazione non è più sopportabile per i residenti – riprende il quartiere Montarice –. Una soluzione è quella di spostare l’ingresso e l’uscita delle auto direttamente sulla strada statale 16. Anni fa si è proposto al Comune di fare una richiesta all’Anas attraverso un progetto di fattibilità: ma alla fine è stata presentata la richiesta? Un’altra idea è di intervenire rendendo parcheggio pubblico anche lo spazio oltre il cancello, quello ora dedicato solo ad atleti e accompagnatori, asfaltandolo e mettendo la videosorveglianza. Oppure, la terza ipotesi è di destinare un posto auto esclusivo per famiglia residente". Il comitato sottolinea che più volte la questione è stata segnalata all’amministrazione: "Al Comune abbiamo inviato otto lettere. Nonostante la mole di richieste, non si è mai dato seguito a nulla, da ormai tre anni. Erano stati deliberati 80mila euro per asfaltare la zona adibita a parcheggio per gli atleti, ma a oggi ancora nulla si è fatto. Che fine ha fatto quel finanziamento? Si farà l’asfalto? Troviamo offensiva questa indifferenza".

g. g.