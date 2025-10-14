Caos al passaggio a livello. E l’apertura del tunnel rischia di slittare a gennaio

Urta la sbarra del passaggio a livello di via Roma durante la chiusura. L’automobilista non si ferma, prosegue per la sua strada in direzione Sforzacosta ma intanto si blocca tutto. E gli altri mezzi restano in coda. È successo ieri, l’intervento è durato dalle 13.29 alle 14.08. L’auto è passata mentre la sbarra si stava chiudendo. "In questi casi si attiva automaticamente il sistema di sicurezza e l’asta resta abbassata. I tecnici comunque sono intervenuti immediatamente", spiegano da Rfi, Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs). La polizia locale indagherà su quanto accaduto: "Il vicecomandante si stava recando al lavoro quando ha visto l’ingorgo e ha chiamato subito i rinforzi per regolare la viabilità – spiega il comandante Danilo Doria –. Abbiamo quindi disciplinato il traffico. Ma ora, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, cercheremo di individuare e rintracciare chi ha urtato la sbarra senza fermarsi".

Nel frattempo procedono i lavori per il sottopasso di via Roma, che consentirà di risolvere l’annoso problema del passaggio a livello. "Piano viabile e marciapiede, con il percorso ciclopedonale, sono pronti per essere asfaltati – fa il punto l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori –. La settimana scorsa è stato completato il marciapiede dalla quota sottopasso al livello della strada; idem per la sistemazione esterna (verso Collevario e verso la proprietà di chi ha ceduto il terreno). Bisogna però realizzare il collegamento a monte con la rotatoria e a valle verso la strada per Sforzacosta. Questo comporterà una chiusura della strada durante i lavori. Per questo abbiamo temporeggiato nel far partire la parte finale dell’opera, finché non sarà riaperta via dei Velini. Questo per limitare i disagi ai cittadini. Quindi se l’opera in via dei Velini sarà terminata per fine ottobre/inizio novembre, il prossimo mese potremo cominciare il collegamento del sottopasso, con l’auspicio di completarlo entro fine anno prima delle festività natalizie, sempre a beneficio della viabilità. Altrimenti cominceremo dopo Natale, a inizio 2026. La scelta sarà in funzione del meteo e delle tempistiche di via dei Velini. L’obiettivo è lavorare bene e nel miglior tempo possibile ma, dato che si tratta di un intervento atteso da cinquant’anni, non sarà ormai un mese in più o in meno a fare la differenza". L’opera ammonta a 8,7 milioni di euro; si tratta di un appalto comunale eseguito dalla ditta Francucci srl di Treia. "Non ci sono state complicazioni – conclude Marchiori –. L’impresa finora ha svolto un lavoro encomiabile".